Leva (LeU): “Vero voto utile è quello per cui non ci si deve turare il naso”

PESCARA. “Il voto utile è un imbroglio colossale. Questa legge elettorale di fatto non prevede un premio alla coalizione che arriva prima, non vincola le coalizioni a indicare un premier e un programma in comune. Le coalizioni sono una finzione in uno schema tutto proporzionale”, così si è espresso il candidato di Liberi e Uguali alla Camera, Danilo Leva a margine di un incontro elettorale in Abruzzo con Pietro Grasso. Il deputato di Mdp ha incentrato il suo intervento sul cosiddetto ‘voto utile’, cioè l’arma persuasiva per eccellenza al fine di convincere i più indecisi alla vigilia delle elezioni, con riferimento al quale precisa: “L’imbroglio poi è ancora più evidente quando un cittadino sceglie un partito della coalizione di centrosinistra che non raggiunge il 3% e quindi vede il suo voto disperso oppure assorbito dal partito più grande. Renzi e i suoi alleati dicono cose false, il vero voto utile è quello per il quale non ci si deve turare il naso”.

