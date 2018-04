Leva dice addio alla politica attiva: “Il 22 aprile uscirò di scena”

L’ex onorevole Danilo Leva, candidato con LeU alle scorse Politiche, mette fine al silenzio post elettorale annunciando su Facebook il suo ultimo impegno sulla ribalta della politica attiva, a sostegno del suo partito e del candidato presidente Carlo Veneziale, alle prossime Regionali per poi “uscire definitivamente di scena”.

“Erano diversi giorni che non scrivevo un post. L’ho fatto perché dopo una sconfitta elettorale credo sia giusto restare in silenzio e lasciare ad altri la scena. Continuerò a farlo anche nel futuro.Pero’ voglio ringraziare tutti coloro che in questi 20 anni mi hanno accompagnato in un viaggio bellissimo, pieno di emozioni e di sfide avvincenti. Ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno insegnato tutto e che hanno consentito ad un figlio di un operaio di arrivare ai vertici delle istituzioni del nostro paese. Si perché la mia storia è possibile raccontarla in quanto una comunità come quella dei DS esisteva ed ha formato, finanche nel carattere – continua l’avvocato – un ragazzino, insegnandogli i valori dell’uguaglianza, del lavoro e della libertà. Un grande in bocca al lupo a Carlo Veneziale, diversi anni fa gli chiesi di entrare nel partito per darmi una mano a costruire una nuova classe dirigente nella nostra provincia per me oggi, nonostante le diversità di posizione degli ultimi anni, è motivo di orgoglio vederlo lì a rappresentare l’intero centro sinistra regionale. E poi un grande in bocca al lupo ai candidati di LeU a queste elezioni regionali. Darò una mano a loro e poi il 22 Aprile uscirò, come giusto che sia, definitivamente di scena. La politica – conclude Leva – si può fare senza essere per forza di cose il protagonista principale o rivendicare ruoli istituzionali. Speriamo che la sinistra torni ad essere presto punto di riferimento per larghi settori della società italiana”.

