LeU. Occhionero su via libera trivelle: “Pronta a fare battaglia”

La neo deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, con una nota, si esprime in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera alla ricerca di idrocarburi in Adriatico.

“Quello della tutela delle bellezze della nostra regione, del Molise che esiste, è stato un punto fermo della campagna elettorale di Liberi e Uguali e mio personale. Per questo mi sento di raccogliere l’invito di Legambiente e fin da subito

mi attiverò per presentare una proposta di legge contro questa anacronistica decisione e contro l’utilizzo dell’airgun, una tecnica pericolosissima anche per l’ecosistema marino. Sono già in contatto – prosegue la deputata LeU – con la senatrice Loredana De Pretis con cui avvieremo questa battaglia. L’Adriatico e la costa sono un patrimonio di milioni di persone e rappresentano la possibilità di sviluppo per tutte le regioni che si affacciano su questo mare. La nostra idea è quella di valorizzare e difendere una risorsa così importante”.

