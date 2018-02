Letteratura della terra di mezzo all’Unimol, al via dal 26 febbraio il ciclo d’incontri

CAMPOBASSO. Realizzato e sostenuto dall’UniMol – in particolare, dal Corso di Studio in Lettere e Beni culturali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, dal Corso di Studio in Scienze Turistiche e beni culturali del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, da ArIA – Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – e dall’Associazione Culturale “Sopra le Righe” (Termoli), con il patrocinio della Società italiana per lo studio della modernità letteraria (MOD), il ciclo di incontri letterari dedicati al Mezzogiorno, all’Appennino e alle aree interne vuole offrire al pubblico una occasione di incontro e di dibattito con alcuni noti autori del panorama narrativo italiano contemporaneo.