Lesioni e minacce aggravate, 35enne dopo pena sospesa torna in carcere

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 giugno, il personale della Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di P.R., di anni 35, già condannato per lesioni e minacce aggravate per fatti commessi a Cercemaggiore nell’aprile 2013. L’uomo dovrà quindi scontare la pena, che era stata inizialmente sospesa, di 4 mesi e 10 giorni di reclusione presso il carcere di Campobasso.

L’uomo, il 31 maggio scorso, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza della prescrizione di non allontanarsi dal territorio del comune di Campobasso, impostagli in sede di sottoposizione a libertà controllata in un comune della provincia. Ciononostante, la notte stessa, minacciò l’operatore sanitario di una farmacia di turno dove si era recato per acquistare delle siringhe utili ad iniettarsi sostanza stupefacente, danneggiando la porta d’ingresso dell’esercizio a seguito del diniego del sanitario a fornirgli quanto richiesto.

Il 35enne, che annovera numerosi precedenti in materia di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, lesioni, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e già destinatario di un avviso orale del Questore, aveva richiesto l’affidamento in prova ai Servizi Sociali rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso lo scorso 5 giugno.

Inoltre, con la sospensione della patente, a seguito dei dubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi idonei alla guida (abituale tossicodipendente), è stata richiesta alla Prefettura e alla Motorizzazione visita di revisione e/o revoca della patente di guida.

Saranno avviate, infine, opportune valutazioni da parte della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, sulla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. da eseguire, qualora accolta, al momento della sua scarcerazione. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp