Lesioni e detenzione per spaccio, tunisino in prova ai servizi sociali finisce in carcere

TERMOLI. Il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Termoli ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 24 anni dando così esecuzione al provvedimento della Procura della Repubblica di Pesaro che disponeva la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con la carcerazione presso la Casa Circondariale di Larino. Nei confronti del tunisino è stato emesso il provvedimento, in quanto condannato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e detenzione di spaccio di sostanza stupefacente.

