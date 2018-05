L’Esercito ricorda Alessandro Di Lisio, il parà molisano morto in Afghanistan

Nel quadro delle iniziative adottate per le celebrazioni del 157° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, nella mattinata di oggi, presso il cimitero comunale di Campobasso, il Comando Militare Esercito “Molise” ha commemorato il Caporal Maggiore Scelto Alessandro Di Lisio, deceduto in Afghanistan il 14 luglio 2009 nel corso di una missione internazionale, con un momento di preghiera e la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba del Graduato.

Alla cerimonia di suffragio celebrata dal Cappellano Militare Don Giuseppe Graziano hanno presenziato i familiari del Caduto, il Comandante Militare Esercito “Molise” Colonnello Andrea Bolognesi, una rappresentanza composta da Ufficiali, Sottufficiali e Graduati del Comando Militare molisano, e vari rappresentanti dell’associazione cittadina intitolata al giovane paracadutista.

Prevista analoga cerimonia anche presso il cimitero comunale di Cesano di Roma dove riposano le spoglie del Tenente Giulio Ruzzi, di origini campobassane e Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito, caduto in missione militare internazionale di pace in Somalia il 6 febbraio 1994.

