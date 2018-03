L’Esercito con gli studenti molisani, in corso gli incontri di orientamento nelle scuole

Continuano gli incontri di orientamento e di informazione promossi dall’Esercito presso le scuole superiori della regione, tra cui l’Istituto ‘Leopoldo Pilla’ e il Liceo Scientifico ‘A. Romita’ di Campobasso.

L’iniziativa, che ha già riscosso un notevole successo sia da parte degli studenti e sia dei dirigenti scolastici, si articola su un totale di 54 incontri che proseguiranno fino al prossimo mese di aprile.

I militari del Comando regionale incontrano gli studenti molisani per promuovere la conoscenza del mondo delle forze armate, attraverso riferimenti storici e informandoli sulle attività svolte durante le Missioni Internazionali e Nazionali.

Il Personale del Comando “Molise”, inoltre, provvedono ad illustrare ai ragazzi delle scuole le diverse opportunità professionali che l’Esercito offre, per accedere alla carriera militare come: L’ Accademia Militare di Modena, i concorsi per Ufficiale a nomina diretta, Allievo Maresciallo, scuole Militari “Nunziatella” e “Teuliè”, e molte altre.

In tal modo, i giovani avranno anche modo di apprendere le diverse possibilità per poter accedere al percorso professionale nelle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, uniformemente al progetto “Sbocchi occupazionali” dedicato ai volontari congedati senza demerito e alla riserva di posti nei concorsi disposti dalle amministrazioni dello Stato.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp