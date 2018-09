“Leonardo Tartaglia – Lefra”, al via il 5° concorso fotografico

Al via il 5° concorso fotografico “Leonardo Tartaglia – Lefra”: il Comune di Ripalimosani ha provveduto nelle scorse settimane ad approvare e pubblicare il bando ed il relativo regolamento dell’edizione 2018. Il concorso, partito nel 2013, è dedicato al fotoreporter ripese noto con il nome d’arte di Lefra che in oltre un cinquantennio di instancabile attività, ha fissato nei suoi scatti gli innumerevoli aspetti delle comunità molisane, con le loro caratteristiche, tradizioni, evoluzioni. Un lavoro certosino e continuo svolto con grande professionalità e passione da Lefra, oggi prezioso patrimonio documentaristico che con la sola forza delle immagini racconta il Molise in tutte le sue sfaccettature.

Il tema del concorso è “Il Molise: le tradizioni, i luoghi e gli eventi”; il Molise, nella sua interezza ed i singoli paesi che compongono la stessa regione, si caratterizzano per i diversi spunti che offrono al visitatore e agli stessi residenti: dalle tradizioni (secolari o più recenti), agli eventi (ricreativi, religiosi, sociali…), ai luoghi (storici o della quotidianità) che caratterizzano tutti i centri molisani.

Diverse le novità dell’edizione di quest’anno. Innanzi tutto il tema del concorso è molto più ampio rispetto agli anni scorsi, quando lo stesso era dedicato esclusivamente a Ripalimosani, paese natale di Lefra; sarà comunque previsto un premio speciale riservato al miglior scatto riguardante Ripalimosani. Incrementato infine il montepremi con il primo classificato che verrà premiato con un buono acquisto del valore di 250 euro; al secondo classificato andrà un buono di 125 euro, al terzo un buono di 50 euro, mentre al vincitore del premio speciale sarà consegnato un buono del valore di 100 euro. Tutti i premiati saranno inoltre omaggiati di una targa ricordo.

Più ampi anche i termini per inviare le opere: l’ultima data utile è fissata al 12 gennaio 2019, come stabilito dal regolamento, che è possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Ripalimosani www.comune.ripalimosani.cb.it, da www.ripalimosanionline.it o richiesto inviando una mail a concorsofotogaficoripa@gmail.com.