“L’emergenza non va in vacanza”: l’appello dell’Avis a donare il sangue prima di partire

CAMPOBASSO. ‘Prima di partire è opportuno donare il sangue: l’emergenza non va in vacanza’. Questo lo slogan scelto dall’Avis regionale per la campagna di sensibilizzazione che ha avviato in questi giorni, nel tentativo di invitare la popolazione a compiere un gesto di solidarietà. “Il sangue è indispensabile alla vita – recita il testo dello spot che a breve verrà reso noto -. Qualunque sia la tua meta, ricorda di prenotare la donazione prima di partire. Donare sangue è sempre una buona idea. Ricordati di donare. Anche in estate c’è bisogno di sangue. Dona ora”.

Il presidente dell’Avis e del CSV Molise, Gian Franco Massaro, ha inteso rivolgere in prima persona un appello ai cittadini. “Questo non è il periodo dell’emergenza ma, com’è noto, soprattutto in estate si riscontra una mancanza di sangue – ha affermato -. Vogliamo che tutto sia efficiente e che non ci siano deficit di sangue, perciò invitiamo donatori e non a un atto di altruismo e a recarsi presso i centri trasfusionali del Molise”.

Sbarca sui portali digitali Tra qualche settimana sarà a disposizione di tutti gli operatori delle associazioni l’App del CSV Molise disponibile sui portali digitali. Uno strumento utile per tenersi aggiornati con un semplice tocco dello schermo sul proprio dispositivo.

Il progetto è stato presentato in anteprima dal consulente del CSV Giovanni Petrella, durante la Festa regionale del volontariato svoltasi a Isernia il 16 giugno scorso. Uno strumento che offre informazione a portata di mano e possibilità di personalizzare il tutto.

Tutte le informazioni rilevanti presenti sul sito sono esposte nell’App in modo immediato,semplice e conciso. La registrazione al sito www.csvmolise.it permetterà di ricevere notizie personalizzate in base agli interessi manifestati e alla profilazione fatta dagli amministratori. Lo strumento sfrutta le caratteristiche specifiche dei dispositivi mobili.

L’App contiene menù e funzioni statiche con dettagli su: avvisi, bandi, corsi, eventi, seminari, scadenze, promozione, consulenza, formazione, comunicazione, progettazione, logistica.

Inoltre si potrà prenotare online dei servizi: richiesta servizi di base, richiesta servizi di consulenza, richiesta servizi logistici, richiesta servizi logistici e richieste relative al servizio stampa del CSV Molise.

Previsti anche contenuti speciali riservati agli utenti profilati: percorsi formativi, percorsi di consulenza, ecc.

In conclusione, l’App del CSV Molise è uno strumento che permette di rapportare gli operatori del settore e il Centro di servizio per il volontariato in modo continuo, immediato e veloce, completando e integrando i servizi e le informazioni presenti sul sito grazie alle caratteristiche intrinseche dei dispositivi mobili.

