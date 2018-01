Legge elettorale, il governo chiede di abbassare la soglia si sbarramento per le coalizioni

Questa mattina il governatore Frattura ha tenuto una conferenza stampa in merito alla data delle prossime elezioni regionali, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il governatore ha spiegato che il 5 gennaio la presidenza del consiglio dei ministri ha inviato una nota ufficiale alla Regione Molise con la quale si invita il Consiglio a modificare la soglia di sbarramento per le coalizioni fissata dalla nuova legge al 10%. Come rilevato anche per la Calabria, la soglia deve essere riportata all’8% per evitare l’impugnativa da parte del Governo. Nel prossimo consiglio, che dovrebbe esserci entro la fine di questa settimana, il presidente Frattura produrrà un emendamento alla legge che dovrebbe essere approvato dall’Aula. Successivamente si valuterà con il Ministero la prima data utile per elezioni regionali: probabile a questo punto uno slittamento rispetto al 4 marzo, giorno in cui si voterà per le Politiche.

