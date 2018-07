Legge 104, la carica dei pezzenti. All’arrembaggio!

“E’ tutto un magna magna”, verrebbe da dire se la cosa non fosse estremamente seria. Si tratta infatti della Legge 104/92, ossia il dispositivo nato per aiutare chi ne ha bisogno secondo determinati criteri e maltrattato all’italiana da italiani che sono veramente tali. Lo spunto è dei mesi scorsi in quanto posto alla luce del sole, ma nasce con la promulgazione stessa della norma in questione: “Legge 104, la carica dei permessi: +30% in 4 anni”. Facile sarebbe ora ricordare all’italiano medio che certo modus operandi proviene da chi poi s’inalbera e chiede l’abolizione dei vitalizi per i parlamentari; è invece interessante raccontare quanto accadde il trentun maggio del millenovecentonovantuno, durante la Processione della Madonna dei monti a Campobasso.

Posto riservato alle autorità: Presenti fra gli altri, due politici che sono passati a miglior vita e dall’alto sanno che si sta ricordando la verità: Elio Marcaccio, consigliere regionale del Molise, eletto nelle fila della Democrazia Cristiana e l’Onorevole Florindo D’Aimmo, deputato per la stessa regione e proveniente dal medesimo partito. Il colloquio fu davvero costruttivo, visto che sia Elio che Florindo, (insistettero ambedue per il tu), erano davvero attenti a quanto stava per venir fuori dalla discussione, cosa che oggi torna in tema, a distanza di più di ventisette anni. La stanchezza di vedere gli abusi in merito alle false invalidità che allora non venivano nemmeno denunciate come prima repubblica prevedeva e la disoccupazione frustrante che sarebbe durata ancora per tre anni e mezzo, fecero scaturire dalla bocca di chi sta testimoniando la proposta indirizzata all’onorevole sopra citato di farsi portavoce della possibilità di abolire pensioni ed indennità d’accompagnamento per tutti, chiunque ne fosse beneficiario. La Legge centoquattro era ancora di là da venir promulgata. Chi stava ascoltando, dopo averlo fatto attentamente, rispose: “Io sono pienamente d’accordo con te e con chi fa della propria dignità un valore Importante e sarei ben disposto a prendere in carico questa tua doglianza, facendone una richiesta a beneficio dello stato e di chi, pagando le tasse onestamente, vorrebbe che i proventi di queste non fossero regalati ai furbetti della situazione. Va detto però che l’Italia è una repubblica democratica e che sarei, anzi, visto che sei tu a proporre, saremmo perdenti in partenza, atteso che la camera si componga di seicentotrenta deputati e gli altri seicentoventinove non la penseranno mai come noi”. Queste parole, espresse al cospetto della Madonna, da un uomo che prima d’essere un importante e valido Onorevole, fu un uomo per l’appunto e quella volta fu davvero sincero, sono e resteranno per sempre nella memoria di chi le sta trasmettendo a distanza di più di un quarto di secolo, perché indimenticabili.

Tornando ai giorni nostri e ripensando all’italianità di chi poi si scandalizza per invidie et similia, si può notare che l’obbrobrio arriva al punto per il quale c’è chi si fa adottare, pur di fruire di ciò che spetta ad altri. Di contro, l’indignazione di chi è titolare di ciò a cui volle proporre di rinunciare per rispetto del contribuente onesto, sale e con questa testimonianza si ribadisce quanto proposto e detto sopra, atteso che se pur cosa strana, in Italia esiste anche gente che ha talmente tanto rispetto per i propri concittadini, da saper eventualmente rinunciare a ciò che in tanti ritengono un privilegio, ma che così proposto, risulta quasi un’offesa per la dignità di chi ancora ne ha.

Resta il vergognoso dover constatare che ancora una volta, per colpa della “carica dei pezzenti”, la Costituzione Della Repubblica Italiana, è stata vilipesa nelle sue fondamenta, là dove la madre di tutte le Leggi, in nome della solidarietà fra concittadini, prevede che tutti abbiano il rispetto del Prossimo, anche se questo è meno fortunato e contribuiscano al suo bene.

E’ il caso di girare a M5S la proposta sopra riportata e farla inserire nel decreto dignità?

Vittorio Venditti

