L’EDITORIALE – ‘Il Quotidiano del Molise’, da 20 anni liberi di informare

Nel dicembre del 1996, ci venne l’idea di creare un quotidiano tutto molisano per contenuti e proprietà da affiancare ad un’emittente televisiva di cui io ero all’epoca editore. Ci guardammo intorno cercando condivisione del progetto e sostegni anche finanziari e ricevemmo al massimo sorrisi di incredulità e qualche volta di scherno. Sembrava, inoltre, che l’idea che si facesse un quotidiano tutto molisano infastidisse qualcuno. Rientrammo volontariamente nell’oblio e nel segreto più assoluto: cominciò così un lungo ed oscuro lavoro di preparazione durato fino alla primavera del 1998. In quel periodo era netta la sensazione di seminare sul cemento armato dove i fiori non nascono. Invece il giornale pian piano cresceva e veniva su bene tanto da convincere il gruppo editoriale della famiglia Caltagirone a valutare una collaborazione con noi che dura ormai da oltre 20 anni. Così contrariamente ai risolini di tanti che ci davano per morti prima di nascere il lavoro proseguiva. Scegliemmo come collaboratori ragazzi giovani sicuramente alle prime armi ma con la voglia di arrivare. Affiancammo loro prima docenti universitari di giornalismo e poi affermati professionisti a livello nazionale: un’altra scommessa vinta. Il 27 aprile del 1998, nella sala convegni dell’allora ERSAM, tra l’incredulità generale, la rabbia e l’invidia di qualcuno, presentammo il numero Zero de “ Il Quotidiano del Molise”. Il 29 aprile 1998 andammo finalmente in edicola. Ma quale era l’idea di approccio al mercato editoriale? Abbinare nella vendita e distribuzione un grande quotidiano nazionale con un buon quotidiano regionale. Non più, quindi, pagine dedicate a notizie locali inserite marginalmente all’interno di una testata nazionale ma un vero e proprio giornale regionale tutto dedicato al Molise offerto in vendita abbinata: prezzo accattivante, notizie puntuali, pochi fronzoli e tante rubriche utili. La formula, poi copiata da tanti, ruppe il ghiaccio con un successo progressivo e costante che dura ancora oggi e trova conferma nelle imitazioni nate dentro e fuori dal Molise. Ed eccoci qua a venti anni di distanza. Il Quotidiano del Molise è leader nelle vendite. I collaboratori da allora sono in parte cambiati ma ognuno di loro ha dato o dà un apporto fondamentale alla riuscita del progetto. Dei fondatori di allora siamo rimasti, nella casa editrice, io ed Antonio Galasso, mentre Franco Rocco e Pino Saluppo hanno scelto altre strade che li hanno portati lontano dalla testata. L’editore si è trasformato in una società di capitali di cui Carmen Angiolini è diventata impareggiabile amministratrice. Alla testata cartacea si è affiancata un’edizione digitale ed una testata WEB (Il Quotidiano del Molise on line) coordinata da mio figlio Giuseppe che ha un successo superiore ad ogni previsione. Il futuro sarà del WEB? Probabilmente sì ma il giornale cartaceo con il suo profumo non sparirà molto presto. Noi lavoriamo ad un progetto di sviluppo digitale da oltre 10 anni quando i tablet (per i quotidiani ed i libri) erano al massimo solo dei prototipi delle multinazionali dell’elettronica e venivano sperimentati tra l’incredulità generale dal New York Times e dalle sole grandi testa- te mondiali. Ma qualunque sarà il modo di utilizzo negli anni a venire, Il Quotidiano del Molise continuerà ad informare i suoi lettori. Oggi con questo numero festeggiamo i 20 anni in edicola con un successo crescente dovuto ai lettori che hanno scelto e scelgono ogni giorno il nostro prodotto. A voi tutti un grazie di cuore con l’augurio che ci restiate sempre fedeli ed accorti lettori. Noi de “Il Quotidiano del Molise” ce la metteremo tutta per continuare ad offrirvi un prodotto di qualità ed un giornale libero.

Cordialmente Giulio Rocco

