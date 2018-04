‘Le priorità del Molise’, in corso il dibattito pubblico tra vescovi e candidati presidente

CAMPOBASSO. É in corso presso l’auditorium Celestino V, in via Mazzini 80, a Campobasso l’incontro pubblico ‘La priorità è il Molise. Proposte etiche per la politica molisana’ promosso dai quattro vescovi delle Chiese del Molise e la partecipazione dei quattro candidati alla presidenza della Regione. Sul tavolo il decalogo tematico dei ’10 petali’ basato su proposte etiche elaborate dagli esponenti delle 4 Diocesi – mons. Giancarlo Bregantini (Campobasso-Bojano), mons. Camillo Cibotti (Isernia-Venafro), mons. Gianfranco De Luca (Termoli-Larino) e mons. Claudio Palumbo (Trivento) – nei diversi ambiti per orientare e incoraggiare all’adesione ai principi di bene comune per il benessere collettivo : Giovani e lavoro; famiglia e natalità; chiesa e piazza del paese; strade e trasporti; campi e politiche agricole; scuola e cultura; sanità e cura dell’altro, accoglienza e immigrati; aziende, artigianato e commercio, turismo e ambiente.

