Le foto dei nostri lettori – Una ‘ventata’ di romanticismo in città

CAMPOBASSO. Un nostro lettore dalla vena un po’ romantica, forse in vista dell’arrivo della giornata dedicata agli innamorati, ha immortalato una immagine quasi surreale ieri notte in città. Passeggiando lungo il centro cittadino in prossimità di piazza Gabriele Pepe è stato quasi ‘investito’ dai veli a copertura dell’impalcatura che circonda il palazzo della Banca d’Italia. Ci ha pensato il vento a creare una scenografia degna della migliore cerimonia nuziale impigliando i veli nel palo della luce di fronte. Insomma, un’atmosfera niente male – se solo non ci fosse stata l’implacatura – e con la chiesa a pochi passi a mancare erano solo gli sposi.

