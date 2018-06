Le bellezze del Molise su Geo & Geo grazie al regista Riccardo Barbieri

Sono ben due le troupe che in questi giorni stanno girando immagini in Molise, in particolar modo a Castropignano e Monteroduni. Coordinati dal regista Riccardo Barbieri, avendo come fine quello di documentare per Geo & Geo le bellezze e le prelibatezze di un Molise che non finisce mai di stupire per generosità e accoglienza, le riprese vedranno risaltare le bellezze di Monteroduni con il suo bellissimo centro storico, il suo Castello “ Pignatelli “ e il Volturno. Non solo Monteroduni ma anche Castropignano con il suo spettacolare panorama e le prelibate confettura di Ciliegie fatte in casa.

