LAVORO – Learn Sturtup Program, dall’idea al business

Si terrà domani a Campobasso al coworking Inflazione Caotica in C.da Colle delle Api a Campobasso un incontro informativo per la presentazione della presentazione del Lean Startup Program.

Il progetto consiste in 10 settimane di lavoro fianco a fianco con formatori, imprese e mentor per sviluppare e validare il piano imprenditoriale, da presentare a manager e investitori durante il Pitch Day alla fine del corso.

Un percorso altamente professionale che parte dall’idea e arriva sul tavolo di chi potrebbe farle prendere il volo.

Il Lean Startup Program in Molise 2018 è alla sua prima edizione e si rivolge a studenti, neolaureati, aspiranti startupper e imprenditori.

In 10 settimane si impara a dare forma alle idee, lavorando a diretto contatto con le aziende e facendo rete nell’ottica dell’open innovation, con l’obiettivo di lanciare almeno 5 startup nel mercato nazionale in poco più di due mesi.

Le lezioni sono laboratori di innovazione e sviluppo: si concentrano sui metodi e le tecniche di imprenditoria innovativa, selezionano le tecnologie più adatte per lo sviluppo, analizzano i mercati e il target per arrivare alla definizione del business model migliore.

Le startup che avranno validato le loro idee imprenditoriali durante il Lean Startup Program presenteranno i loro progetti nel corso dei Pitch, davanti a manager, investitori ed una giuria composta dai principali attori dell'ecosistema imprenditoriale italiano.