LAVORO – ‘La sfida del cambiamento’, l’incontro alla Confcommercio

Lunedì 14 maggio Renato Borghi, Presidente Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio, sarà invece uno degli ospiti del focus, in programma a Campobasso sul tema: “Migliorare il presente, inventare il futuro: la sfida del cambiamento”.

L’incontro in programma dalle ore 10 presso la sala Falcione della Camera di Commercio del Molise, metterà al centro della discussione gli incalzanti cambiamenti del mercato – dalla produzione, alla distribuzione, al consumo – che implicano un nuovo modo di gestire i processi aziendali e le relazioni con partner e clienti.

Oggi, ogni azienda si trova a dover affrontare un ripensamento dei propri comportamenti nell’ottica di una realtà di mercati sempre più interconnessi attraverso i canali e le tecnologie digitali. Non si può più evitare di adeguarsi a questi ineluttabili mutamenti.

Se operatori e consumatori sono pronti e propensi a farlo, lo verificheremo analizzando lo stato di salute delle gioiellerie e dei fashion store e se rappresentano ancora un punto di riferimento per l’acquisto di preziosi, di capi di abbigliamento e di accessori moda. Una fotografia che ci consentirà di paragonare l’approccio alle nuove metodologie di due settori, quelli del fashion e del jewelry retail, ed ai comportamenti e alle strategie che stanno ponendo in atto di fronte a quanto l’omnicanalità offre.

Al dibattito interverranno Paolo Spina (Presidente Confcommercio Molise), Renato Borghi (Presidente Federazione Moda Italia e Vice Presidente Confcommercio), Irene Tartaglia (Direttore Confcommercio Molise), Massimo Torti (Segretario Generale Federazione Moda Italia) e Steven Tranquilli (Direttore Federpreziosi Confcommercio).

