Lavoro irregolare, otto denunce

Carabinieri di Isernia e personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, hanno eseguito vari controlli presso numerose attività imprenditoriali tra Isernia ed altri comuni della provincia, durante i quali 8 persone sono state denunciate a vario titolo per irregolarità che vanno dalla inosservanza degli obblighi del datore di lavoro in materia di formazione ed idoneità dei lavoratori al mancato invio degli stessi alla prevista visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, dalla mancata custodia dei documenti di valutazione dei rischi alla installazione abusiva di sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro, fino allo sfruttamento di lavoratori a nero o comunque irregolari ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Tra le persone finite nei guai, i titolari di due ditte che si occupano della gestione di mense scolastiche, i titolari di tre imprese edili e quelli di tre attività commerciali. Inoltre sono state sottoposte a verifica nell’ambito dell’intera operazione, un totale complessivo di ventiquattro posizioni lavorative, delle quali sei sono risultate irregolari. Contestate anche sanzioni amministrative per circa quarantamila euro ed emesso un provvedimento di sospensione di una delle attività imprenditoriali.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp