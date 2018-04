Lavoro, imprese e semplificazione: candidati a confronto

“Le priorità sono relative alle agevolazioni – ha detto invece il candidato presidente per la coalizione di centrodestra, Donato Toma – che potremo dare ai commercianti per farli restare in Molise e in particolare nei piccoli paesi e poi la deburocratizzazione perché siamo arrivati a livelli esagerati in relazione ai tempi di disbrigo delle pratiche. La terza è relativa ai servizi dobbiamo sostenere i servizi nei paesi afflitti dallo spopolamento”.

“Dobbiamo assolutamente mettere al centro il confronto con il mondo dell’impresa – ha invece detto il candidato dei Cinque Stelle, Andrea Greco – perché si deve far comprendere che la politica non crea lavoro ma le migliori condizioni possibili affinché le imprese e i cittadini possano esprimersi al meglio. Questo lo faremo attraverso la sburocratizzazione dei processi nei quali interviene la regione, dunque semplificazione perché la Regione deve aiutare gli imprenditori del Molise; investire in ricerca e sviluppo; formazione professionale, cioè mettere in stretta relazione il mondo della domanda, che è quello dell’imprenditoria con l’offerta rappresentata dai cittadini che devono formarsi per entrare nel mondo dell’impresa”.