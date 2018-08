Lavoro, il Tg2 accende i riflettori sul Molise

CAMPOBASSO. Si accendono anche i riflettori della stampa nazionale sulla drammatica situazione occupazionale del Molise. Ieri sera, domenica 5 agosto, è andato in onda sul Tg2 un servizio riguardante il delicato contesto della

nostra regione. Venerdì una troupe della Rai è stata in Molise per documentare il quadro socio economico regionale. Il Tg2 sta approfondendo, nel suo palinsesto, le questioni legate al Mezzogiorno e, partendo dall’anticipato del

Rapporto Svimez i cui dati sono impietosi per il Molise, ha inteso analizzare le cause di un dato così allarmante per la nostra regione. Anche grazie all’impegno delle sigle sindacali, Uil in testa, si è riusciti a lanciare un primo allarme anche a livello nazionale. Ricordiamo che lo Svimez, nelle sue anticipazioni del Rapporto, ha disegnato un quadro a tinte fosche. Il Molise è l’unica regione d’Italia che fa registrare un Pil negativo (-0,1%). Nel suo servizio il Tg2 ha ricordato le tre principali vertenze della regione. La troupe della Rai si è recata prima a Pettoranello presso la Ittierre dove ha intervistato una ex lavoratrice, poi davanti ai cancelli della Gam a Bojano e infine ha fatto visita allo Zuccherificio di Termoli; anche in questo caso c’è stato il contributo di una ex lavoratrice.

Infine a fare il punto generale della situazione occupazionale in Molise ci ha pensato il segretario regionale della Uil Tecla Boccardo.

