Lavori in corso per riaprire la vecchia Bifernina

GUARDIALFIERA. 4 squadre dell’Anas si sono messe all’opera per ripulire la carreggiata e permettere il transito almeno degli abitanti del posto e dei centri vicini fino ad oggi quasi completamente isolati. Sono iniziati i lavori di sistemazione della ex Bifernina, la vecchia strada utilizzata in passato per i collegamenti, destinata alla viabilità locale.

“Il Comune di Guardialfiera – ha spiegato il sindaco Tozzi – ha la Guardia medica in comune con Lupara ma per raggiungerla bisogna attraversare diversi paesi. Si è reso necessario rendere transitabile la ex Sp 73, strada che, seppur abbandonata da tempo, in una situazione come quella attuale, è di grande utilità. Inoltre, se la chiusura della Fondovalle Biferno dovesse prolungarsi, a mio avviso sarà utile riaprire anche un’altra ex strada provinciale in disuso”.

FOTO ANSA

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp