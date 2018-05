Lavori all’impianto di potabilizzazione

Dovrebbe essere ripristinata nella giornata di oggi l’erogazione del flusso idrico dalla diga del Liscione fino al basso Molise. Una interruzione che, secondo quanto comunicato da Molise Acque, sarebbe stata la conseguenza di una manutenzione straordinaria al torrino della Diga di Ponte Liscione, il punto più alto dell’invaso artificiale che fornisce di acqua potabile tutto il basso Molise con la riparazione della condotta dell’acqua grezza dell’impianto di potabilizzazione, il filtro che depura l’acqua e la restituisce alle condotte che poi la portano nei vari paesi del basso Molise e di qui fin nelle case.

L’interruzione si è verificata nella giornata di ieri e dovrebbe essere ripristinato in quella di oggi. Tra i paesi coinvolti nello ‘stop’ all’acqua potabile anche Termoli oltre a Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Paesi nei quali non si sarebbero verificati particolari problemi, così come non si sono verificati a Termoli che dispone di un serbatoio molto grande con una autonomia di una decina di giorni. Nonostante questo, però, Molise Acque ha provveduto a inviare alle varie amministrazioni comunali le comunicazioni di sospensione dell’erogazione idrica. L’acqua, invece, dovrebbe essere erogata nuovamente nel primo pomeriggio di oggi quando i tecnici avranno finito ad effettuare i lavori sulla condotta dell’acqua grezza dell’impianto di potabilizzazione.

