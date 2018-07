Lava la macchina alla fontanella, al via indagine interna della Sea: è un dipendente

CAMPOBASSO. Il bizzarro episodio verificatosi alla fontanella di Piazza Municipio scambiata per un ‘car wash’, il cui video ha fatto il giro del web diventando subito virale, non è passato inosservato. Si è scoperto, infatti, che l’uomo beccato in pieno giorno a lavare l’auto usufruendo del fontanino è un dipendente della Sea resosi protagonista di un fatto increscioso che ha suscitato non poca indignazione tra i campobassani. Intanto la Sea, in una nota, comunica che ha provveduto ad avviare una indagine interna, a seguito della quale assumerà, nei confronti del dipendente, i provvedimenti di legge e quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Inoltre, l’azienda si complimenta con il corpo della Polizia Municipale, per la celerità con cui è venuta a capo della spiacevole situazione.

