L’attesa è quasi finita per il Carnevale larinese

Di Angela Colonna, Michela Picanza, Letizia Casciano.

Sfileranno questo fine settimana, nel pomeriggio di sabato 17 e nell’intera giornata di domenica 18, in Piazza del Popolo a Larino, i carri allegorici preparati in occasione della tradizione larinese.

L’uscita era programmata per i giorni 10 e 11 febbraio, poi rimandata a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento. Rinviata anche la premiazione delle maschere partecipanti al carnevale.

Si tratta esattamente della 43°edizione del Carnevale larinese: giorni all’insegna di colori vivaci e brillanti.

L’elemento principale di questa festa sono i carri di cartapesta. Alti circa dodici metri, formati da strutture in ferro e animati da complessi meccanismi, i “Giganti” sono ispirati alla politica e al costume sociale. I preparativi hanno inizio diversi mesi prima e sono accompagnati dalla creazione di coreografie adatte al proprio tema. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp