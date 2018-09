L’associazione carabinieri torna a sorvegliare le scuole

VENAFRO Anche quest’anno hanno indossato le classiche pettorine catarifrangenti, per essere ben riconoscibili nella folla tipica che si crea davanti alle scuole all’entrata e all’uscita, i “volontari” dell’ Associazione Carabinieri A.N.C. di Venafro, che dal 13 settembre, apertura del nuovo anno scolastico, hanno iniziato a fare da protezione, ogni giorno, ai bambini e i ragazzi delle scuole di Venafro, per garantire loro una maggiore sicurezza, soprattutto per quanto concerne gli attraversamenti o la sosta davanti alle scuole. Infatti la partecipazione del volontariato alla vita delle rispettive comunità è una risorsa preziosa, soprattutto in piccole realtà come Venafro, ma deve avvenire nella chiarezza dei ruoli e nel rispetto della legge. Infatti, il volontario, come qualunque persona non chiaramente citata nell’ articolo 12 C.d.S., non può avere compiti di alterazione del flusso veicolare (viabilità).

Se inoltre il volontario sia in possesso di un segno distintivo delle forze dell’ordine, ivi compresa la “paletta” esplicitamente elencata quale segno distintivo con circolare del Ministero dell’ Interno. Fanno eccezione però, i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari. In questi frangenti al Volontariato può essere affidata, con uno scopo ben preciso, la paletta in ausilio al personale dell’amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi. In sostanza il Volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di polizia, vigili, ecc.) titolari dell’uso delle stesse. Insomma, sembrerebbe che i “volontari” impegnati a dare supporto alla Polizia Municipale, con la nuova normativa, non potranno più fare viabilità se non, appunto, in supporto alle forze di Polizia locale. Cast