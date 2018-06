L’Arma dei Carabinieri festeggia il 204° anniversario di fondazione

Domani, mercoledì 6 giugno 2018 si svolgerà all’interno della Scuola allievi “E. Frate” di Campobasso la cerimonia per il 204° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle più alte autorità civili, militari e religiose.

In quella occasione verrà, tra l’altro, presentato un bilancio dell’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio delle Regioni amministrative “Abruzzo” e “Molise”, dove, a favore dei 441 Comuni, l’Arma schiera ben 228 presidi per il comparto territoriale, 162 in Abruzzo e 66 in Molise, ed altri 102 del comparto di specialità forestale di cui 36 Stazioni Parco.

L’Arma dei Carabinieri è da più di due secoli al servizio delle comunità, sempre con la stessa vocazione: proteggere, servire e consigliare, il tutto compendiato nello slogan “Possiamo Aiutarvi”.

Nel periodo in riferimento, giugno 2017 – maggio 2018, si è registrato un decremento dei delitti consumati, che ha interessato, in particolare, i reati contro il patrimonio e ciò è dipeso sicuramente dalle attività di prevenzione e contrasto svolte dagli organismi del comparto sicurezza, tra i quali ovviamente l’Arma che procede per il 78% dei reati commessi complessivamente, ma anche per l’indole della popolazione, tradizionalmente laboriosa e culturalmente vicina alle Istituzioni, oltre che incline a denunciare i tentativi di infiltrazione nel tessuto socio economico ed a rifiutare la convivenza con sodalizi criminali di ogni tipo. (foto archivio)