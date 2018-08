Larino selezionata per partecipare al programma ‘Il Borgo dei Borghi’

La Città di Larino è stata selezionata per partecipare all’edizione 2018-2019 del programma “Il Borgo dei Borghi” che quest’anno andrà in onda su Rai 3 in prima serata a partire da Novembre 2018. Le riprese da terra sono previste per il giorno 8 Agosto 2018 e avverranno in collaborazione con Elephant Italia srl. Seguiranno, in data da stabilire, le riprese con il drone, per meglio evidenziare e promuovere la bellezza artisticomuseale della nostra cittadina. Il progetto, curato dall’Assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella, prevede la collaborazione di giovani ciceroni larinesi, esperti d’arte, artigiani locali, esperti di arti culinarie per la preparazione di piatti tipici, cultori della tradizione popolare per la declamazione di antichi detti e proverbi larinesi e cantori dell’antica Carrese.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp