L’appello al voto di Frattura: “Pd motore del cambiamento, rinnoviamo fiducia”

“Ancora poche ore e saremo chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento. Abbiamo l’opportunità di partecipare e scegliere, scegliere di proseguire lungo un percorso di riforme così importante per il nostro Paese e per tutti noi. Il Partito democratico è stato il motore del cambiamento che non può essere interrotto adesso – questo l’appello al voto del presidente Paolo Frattura agli sgoccioli della campagna elettorale – Cose possibili, impegni seri e concreti, utili a tutti: questa è la cifra del centrosinistra che ci ha governati in questi anni. Rinnoviamo ancora la fiducia: è necessario per non lasciare l’Italia in mano a chi gioca a dividere per miopi personalismi, a chi evoca il passato più buio della nostra storia, non lasciamola ai populisti, agli xenofobi, ai razzisti, ai dispensatori di promesse impossibili. Andiamo avanti insieme scegliendo il Pd in Italia e in Molise. Possiamo farlo, facciamolo! E’ utile, necessario, giusto! “.

Mentre con riferimento agli altri schieramenti afferma: “Lasciamo stare chi prova a confonderci sostenendo di non votare il centrosinistra perché sarebbe inutile. Lasciamo stare chi sostiene che l’unico voto utile per battere i Cinque Stelle sarebbe quello espresso in favore del centrodestra. A parte il senso di vuoto istituzionale e politico – continua Frattura – appare contraddittoria questa visione delle cose se posta a confronto con quanto dichiarato da altri esponenti dello stesso schieramento secondo i quali il centrodestra in questa consultazione elettorale vincerebbe 5 a 0. È evidente la contraddittorietà di tali dichiarazioni che denunciano un tentativo di arrampicarsi sugli specchi e un momento di nervosismo frutto di uno stato dei consensi che denota l’enorme ritardo nel quale si dibatte la coalizione del centrodestra in questa competizione elettorale”.

Infine, il presidente conclude a proposito delle dichiarazioni sul voto utile: “Lo sarebbe quella al centrodestra quando è chiaro a tutti che votare il centrodestra è votare Salvini, il voto più dannoso che c’è per il Molise e per l’Italia. I molisani sono persone avvertite e intelligenti che sapranno fare la scelta giusta. Insieme la faremo”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp