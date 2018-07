L’annuncio di Giulio Perrucci: “Fatto tutto… Forza Lupi”

CAMPOBASSO. “Fatto tutto… Forza Lupi”. Ore 13.35: con un post su facebook stringato ma esemplificativo e carico di orgoglio rossoblù, il presidente del Campobasso Giulio Perrucci ha voluto rendere partecipi i tifosi dell’avvenuta consegna dei documenti nella sede della Lega Nazionale Dilettanti. Due righe correlate della foto della targa che campeggia sulle porte della struttura di piazzale Flaminio 9, a Roma naturalmente. Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio alle ore 17.00 esatte, scadevano i termini per presentare istanza avversa alla bocciatura della Covisod avvenuta la settimana scorsa per quelle società che il 13 avevano inviato la domanda d’iscrizione incompleta. In particolare, quella del Campobasso era mancante della copertura finanziaria, per un totale di circa 60mila euro che sono stati reperiti. L’ultimo passaggio ufficiale sarà la comunicazione da parte dello stesso organo sull’avvenuta iscrizione che giungerà entro lunedì prossimo.

Si è detto che i quattro calciatori che dovevano essere ancora pagati hanno rinunciato tutti a qualcosa. A questi bisogna aggiungere il portiere Vincenzo Riccio, da lodare per aver rinunciato a quanto dovuto: “In onore di questi colori e per l’amicizia che ci lega ad alcune persone di Campobasso rinuncio a quelli che comunque erano spiccioli. Con la speranza che nel mio piccolo possa contribuire alla rinascita del Campobasso Calcio”.

Una situazione che si è tranquillizzata, dunque, a poche ore dalla ‘trasferta romana di ieri’. Del resto, lo stesso Perrucci ha sottolineato come “non è stato affatto semplice ma spinto dalla vicinanza dei tifosi e di pochi altri sempre presenti, come Tonino Minadeo e Aniello Aliberti, ho messo in atto tutto ciò che c’era da fare”.

Uno dei problemi maggiori riscontrati sta nell’assenza, a dire dello stesso presidente, dell’imprenditoria locale, che ha dimostrato “assenza totale di contributi provenienti dal territorio, ancora una volta arido di attenzioni e vicinanza verso la squadra cittadina. Gli unici gesti concreti sono quelli apportati dal nostro vero patrimonio, il tifo rossoblù, al quale va tutto il mio ringraziamento. Un ulteriore grazie lo rivolgo ai giocatori che ci sono venuti incontro nel saldo delle vertenze”.

Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo ma ora bisognerà capire cosa c’è in serbo per il futuro. Di certo c’è che in questi giorni si muoverà qualcosa: Perrucci e Aliberti hanno già la soluzione pronta e la ufficializzeranno a breve? Oppure andrà in porto la trattativa di cui si è parlato nelle ultime ore? Pochi giorni e sapremo.