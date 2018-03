Landini in Molise: “Necessario gestire aree di crisi in modo intelligente”

BOJANO. “Bisogna gestire le aree di crisi in modo intelligente, mettendo mano ad ammortizzatori e investimenti, specie in una regione come il Molise. Qui tra agricoltura e turismo serve un nuovo modello, che metta al centro, proprio ora che si va al voto, il lavoro e una idea di giustizia sociale”. Lo ha detto il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, oggi ospite a Bojano in occasione di una iniziativa promossa dalla Cgil Abruzzo e Molise per fare il punto su aree di crisi e prospettive di sviluppo regionali.

Riferimenti anche agli ammortizzatori sociali e alla riforma del mercato del lavoro che secondo Landini va rivista e modificata.

“La ripresa rischia di aumentare le disuguaglianze nel nostro paese: si parla tanto di export, ma poi si scopre che l’80 per cento di questo export è concentrato nel 20 per cento di aziende – ha aggiunto Landini -. Così come le iniziative di Industria 4.0, lodevoli, per l’85% si concentrano al nord. Insomma, la ripresa pone dei problemi al Mezzogiorno e quindi serve una politica industriale vera, perché le differenze territoriali poi rischiano di riprodurre diseguaglianze sociali gravi”.

Per l’ex segretario della Fiom l’azione sindacale nei confronti delle forze politiche espresse dal voto del 4 marzo deve essere ”molto chiara: fatta la necessaria discriminante costituzionale e antifascista – chiude Landini – la Cgil ha presentato alla politica la Carta dei diritti, e devono essere le forze politiche a dire cosa ne pensano delle nostre proposte. Se necessario, sapremo mobilitarci”.

Presenti all’iniziativa il Segretario Generale della CGIL Abruzzo e Molise Sandro Del Fattore e il Segretario regionale della CGIL Molise, Franco Spina. Diversi anche i lavoratori ed i cassintegrati intervenuti che hanno potuto confrontarsi con il sindacalista.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp