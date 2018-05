“L’Amore ai tempi di Sh.Rek”: c’è Angela Rossi di Acquaviva d’Isernia

Il grande cinema italiano apre le porte al Molise e ai molisani, come la giovane Angela Rossi, di Acquaviva d’Isernia, nella piccola frazione di Villa Canale, sul territorio comunale di Agnone. Previste per maggio e forse anche a seguire, le riprese del film “L’Amore ai tempi diSh.Rek”, commedia romantica interamente girata in Molise. Lavoro prodotto e scritto da Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani, per la regia di Alessandro Derviso.

La pellicola uscirà nella sale cinematografiche all’iniziodel 2019. La bellezza di un posto incontaminato hanno spinto i responsabili del cast a decidere di voler girare alcune scene a Villacanale. La trama del film in breve: uno psicologo decide di sperimentare una terapia di coppia con tre coppie con effetti davvero particolari che cambieranno la vita alle persone protagoniste del trattamento.Tra coloro che stanno collaborando alla realizzazione del film vi è anche la giovane Angela Rossi di Acquaviva d’Isernia con la funzione di Assistente di regia.

