Trova lametta nel panino, paura per una termolese

TERMOLI. È successo ieri sera intorno alle 20,30 circa, quando una ragazza termolese scartando un panino ha visto all’interno una lametta completamente arrugginita. Probabilmente finita nel prodotto durante la produzione, è rimasta lí finché la ragazza non ha iniziato a mangiare. La confezione era perfettamente integra e niente lasciava immaginare quel che poco dopo la donna si è trovata innanzi. ‘Vado spesso al centro commerciale a comprare il pane e questa volta ho deciso di provare questo, era confezionato, ma credevo che proprio perché proveniente dalla grande distribuzione fosse assolutamente sicuro. Di solito mangio il pane a pezzettini e proprio grazie a questo sono riuscita ad evitare di finire a diretto contatto con la lametta. Certo è che ho mangiato quello che manca del pane, ma per il momento ho solo disgusto per quello che ho visto. Potevo farmi male, poteva farsi male un bambino. Bisogna stare molto più attenti quando si maneggia del cibo’. Per il momento la ragazza ha deciso di riportare tutto, lametta inclusa, al supermercato dove ha acquistato il pane che provvederà a disfarsene.

