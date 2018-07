L’Agenda del Molise 2019, per non perdere nessun evento della regione

L’Associazione Campobasso insieme promuove una nuova iniziativa: creare un’Agenda/Almanacco del Molise, per l’anno 2019.

L’agenda, oltre ad avere la sua naturale funzione, ogni settimana, all’interno, riporterà gli eventi più importanti e significativi della Regione Molise. Per ogni evento scelto, sarà riportato: lo Stemma del Comune (previa autorizzazione), una foto e un sito di riferimento.

L’Agenda al suo interno avrà degli Sponsor che copriranno le spese di pubblicazione, inoltre, potrà essere prenotata e personalizzata da Associazioni, aziende, attività commerciali o ricettive.

Il progetto prevede che l’Agenda del Molise venga donata in eventi pubblici o altre occasioni a discrezione dell’organizzazione, in Molise, fuori regione ed anche alle comunità molisane all’Estero.

L’organizzazione e la realizzazione del progetto, sarà a cura dell’Agenzia pubblicitaria T.E.C. Srls di Campobasso.

Per qualsiasi informazione o prenotazione contattare il numero 3894582105 oppure scrivere a Claudia Mistichelli, campobassoinsieme@virgilio.it

