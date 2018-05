Ladri messi in fuga dai residenti ed è subito caccia all’uomo a Roccaravindola

ROCCARAVINDOLA. Ladri messi in fuga dai residenti, parte la caccia all’uomo. Gli abitanti escono in strada e inseguono i predoni. Ladri in azione e un intera borgata si mobilita per dare loro la caccia. Hanno passato dei brutti momenti gli intrusi che, ieri sera, hanno malauguratamente scelto come obiettivo della propria razzia una abitazione di via Spigno Volpigno. Non solo il colpo è fallito, ma poi i delinquenti hanno dovuto darsela a gambe per evitare la furia dei residenti, decisi a dare loro una lezione. Sul posto anche i Carabinieri della Radio Mobile di Venafro.

