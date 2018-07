Ladri in azione al distributore di benzina di Roccaravindola

ROCCARAVINDOLA. Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì a Roccaravindola. A finire nel mirino è stato il distributore Q8 di via Taverna. In questo caso, il furto aveva come obiettivo un accettatore di banconote. Stando alle prime informazioni, l’apparecchio è stato forzato e ‘ripulito’ di tutto il denaro presente al suo interno. La stima della refurtiva è in corso di accertamento da parte dei titolari della struttura e dei carabinieri della Stazione di Montaquila e Venafro. Non è la prima ai danni della stazione di servizio della zona, da sempre facili prede di bande sempre più organizzate. Infatti, nell’ esaminare la video sorveglianza si nota che il tempo previsto del prelievo, viene effettuato nell’arco di soli 4 minuti. Tempo utile per sfuggire alle forze dell’ordine. Quindi, oltre all’abilità di colpire in modo veloce, senza poi lasciare traccia, se non una scia di danni e ammanchi con i quali i derubati si trovano, loro malgrado, a fare i conti.

