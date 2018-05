Ladri di batterie ai ripetitori tv di Rionero e Cerro al Volturno

Nuove incursione dei ‘soliti ignoti’ nei box televisivi dei ripetitori Mediaset e Telemolise di Cerro al Volturno e Rionero Sannitico. I ladri hanno portato via le sofisticate batterie che entrano in funzione quando vi sono delle perdite di tensione nella rete elettrica. Lo stesso colpo era stato messo a segno già qualche mese fa. Ma non solo il furto e il danno economico, da registrare anche i danni arrecati alle postazioni dove sono stati danneggiati recinzioni e porte.

Oltre a rubare, hanno causato danni anche alle altre postazioni. A Rionero i danni peggiori, con il furto delle batterie. Alle postazioni di Cerro invece, solo danni alle recinzioni e ai cancelli, evidentemente i ladri sono stati disturbati durante la loro incursione e sono scappati via.

