L’addio a don Vincenzo: «Sei stato una guida per gli isernini»

ISERNIA

«Ci sentiamo in dovere di chiederti scusa per l’ultima parentesi della tua vita in cui non potevi agire secondo la tua volontà, ma che comunque non ha cancellato il bene che hai fatto durante il tuo ministero. Sei stato una guida per gli isernini», queste le toccanti parole del vescovo monsignor Camillo Cibotti pronunciate per l’ultimo saluto a don Vincenzo Chiodi, parroco emerito della Cattedrale di San Pietro Apostolo. La stessa, che oggi ha voluto accoglierlo per l’ultima volta, gremita della presenza del clero diocesano, dei tanti cittadini e di numerose autorità politiche e rappresentanti delle associazioni cattoliche che hanno voluto esserci per omaggiare don Vincenzo.