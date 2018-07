Laboratorio Progressista: “Emilio Izzo direttore del Museo Paleolitico”

“Il movimento nato sui social nel 2011 chiede che sia Emilio Izzo il nuovo direttore del Museo del Paleolitico di Isernia”. Queste le parole di Nicola Lanza, portavoce del Laboratorio Progressista in una nota inviata alla stampa.

“Ricordo la campagna elettorale del 2016 quando Emilio Izzo, candidato Sindaco al Comune d’Isernia, presentava il suo programma mettendo al centro dello sviluppo d Isernia, del territorio, un grande volano per la storia e per l’economia della sua amata città, il Museo del Paleolitico di Isernia. “Chiunque vincerà le elezioni senza il Paleolitico e la sua forza non ci sarà futuro per Isernia” queste le parole che Emilio ripeteva a me e ai suoi amici quando si ragionava sullo sviluppo della città. Emilio Izzo ha dimostrato in questi decenni di avere amore e competenza di conoscere i punti di forza e le criticità di un Museo, quello del Paleolitico, è la persona utile alla comunità capace di valorizzare l’unicità del prestigioso sito Paleolitico e renderlo parte integrante della città d’Isernia”.

