“La vita umana non è un capitolo di bilancio”, Larino si interroga sul futuro della sanità

Tantissimi i cittadini provenienti anche da Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro che questo pomeriggio hanno preso parte alla manifestazione in difesa della sanità pubblica. Il caso del 47enne bassomolisano, sul quale la Procura di Larino ha aperto una inchiesta al momento contro ignoti per le ipotesi di reato di omicidio colposo, omissione in atti di ufficio e interruzione di pubblico servizio, ha infatti riacceso un tema molto caro in basso Molise: quello del riordino della sanità. Con il declassamento del Vietri di Larino, infatti, sono tanti quelli che si domandano se possa essere garantito ancora, o meno, il diritto alla salute. Una manifestazione, quella di ieri sera, che ha visto il ritrovo davanti al piazzale del Vietri di Larino e lo snodarsi della processione lungo le strade del paese per interrogarsi rispetto a quella che potrebbe essere la sanità del futuro. “La vita umana non è un capitolo di bilancio. Bisogna difendere il diritto alla salute. Ci avevano detto che con lo smantellamento del Vietri avrebbero aumentato la dotazione di uomini e mezzi ma non è così. E’ ora di dire basta”. In prima linea anche diversi sindaci dei Comuni del Basso Molise che giorni fa hanno firmato un documento e chiesto un incontro alla direzione Asrem.

Nel frattempo cresce l’attesa per conoscere il risultato dell’ispezione dei tecnici del Ministero della Salute inviati in basso Molise all’indomani di quanto accaduto al 47enne. Così come si attende anche l’autopsia che dovrà chiarire tutto quello che è accaduto in quei drammatici minuti. Solo dopo l’esame autoptico il corpo del 47enne potrà tornare nella sua Larino per un ultimo, straziante, saluto.

