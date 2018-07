La vera essenza dello sport

Il Vero Sport, si vede dai numeri di chi lo segue. E’ l’essenza della democrazia: quando in tanti arrivano al punto di darsene di Santa Ragione, vuol dire che in fondo ne vale la pena. E’ in quest’ottica che chi sta lontano da certo “tifare”, da certo “scommettere”, da certo “fantasticare”, si adegua e toglie il cappello di fronte a cotanto Exploit: La vecchia Signora è sempre giovane ed ha la forza di vincere ancora una volta sul resto d’Italia e ciò è accaduto anche nella stagione calcistica 2017/2018. Sì, ma cosa si nasconde dietro le quinte di tal spettacolo?

La zebra, anche se in età avanzata, corre e per sopravvivere lo fa più veloce di qualsiasi preda di fronte al suo predatore che spesso resta a bocca asciutta e deve accontentarsi d’altro. Il leggiadro fuggire di fronte al destino cinico e baro, (soprattutto se per baro s’intende il comportamento della solita pletora di questuanti che non manca di mostrare di cos’è capace pur di ottenere non si sa bene cosa da chi ha tanti “innamorati” perché si sa: In amor, Vince chi fugge), quasi sempre ha la meglio e si fa beffa di chi non riesce a raggiungere lo scopo per il quale ha corso fino a sfiancarsi, in tutta la Savana.

Succede poi che chi riesce ad avere la supremazia nel suo territorio, riceve da “madre Natura” la Suprema imposizione che si potrebbe intendere anche come il costringere a rimettersi in riga, dopo aver goduto dei “favori” della pletora sopra menzionata, cosa che mostra all’intero consesso degli esseri viventi che nonostante tanto alzar la testa, la zebra non è altro che un asino con il pigiama che nel caso di chi è avanti con l’età, può venir utilizzato come abito da sera, in considerazione del fatto che il tempo passa per tutti e si deve andare a dormire presto, proprio per non mostrarsi per ciò che si è: Dunque, per essere vincente in maniera assoluta, la zebra è obbligata ad allargare i propri orizzonti e lì…

O Zebra, ecco cosa costa sostituirsi a chi ha la vera supremazia: In casa, puoi anche far la figura del Leone, non tanto per sport, (che è una vita che non conosci), quanto per quel guadagno ed ossequio del Messia, quel Mercato, figlio di Dio Danaro, effetto che ti fa sembrare ciò che non sei, facendoti sì, sognare per l’appunto di esser Leone, ma una volta fuori dalla tua savana, riportandoti alla realtà che ti ridimensiona a tutt’altro e ben noto rango.

Vittorio Venditti

