La transumanza molisana premiata dal Ministro Martina a Roma

Ancora un riconoscimento per la tradizione agropastorale molisana. Domani, giovedì 22 febbraio, alle 14,30, la transumanza sarà premiata dal Ministero delle Politiche Agricole a Roma dal ministro Maurizio Martina.

Una pratica quella delle migrazioni stagionali di bestiame che per lungo tempo è stata determinante nella vita di territori come il Molise e che la famiglia Colantuono ha contribuito alla sua valorizzazione per generazioni.

Lo scorso autunno la firma del decreto che inseriva ufficialmente la transumanza nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali, delle Pratiche agricole e delle Conoscenze territoriali.

Il merito di questo importante riconoscimento tutto molisano è anche dell’Asvir Moligal, agenzia di sviluppo rurale diretta da Nicola Di Niro che si è fatto promotore della richiesta d’iscrizione al Registro il 10 ottobre 2014. A distanza di tre anni arriva l’accoglimento della richiesta da parte dell’Osservatorio nazionale del Paesaggio rurale, delle Pratiche agricole e Conoscenze tradizionali (Onpr) che ha motivato la scelta mettendo in risalto il valore della pratica rurale così come interpretata dai Colantuono: “La famiglia Colantuono che da secoli si impegna a rendere questa pratica sempre attuale – si legge a margine del Decreto – coinvolgendo le comunità attraversate lungo i percorsi che partecipano ai valori sociali, culturali e identitari della transumanza”.

L’evento di domani è organizzato dall’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e rappresenta un’ importante occasione per valorizzare anche l’operato dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale.

“Si tratta di un importante e tangibile riconoscimento – spiegano dall’Asvir Moligal – che è solo il punto di partenza in una programmazione decennale che il partenariato internazionale, di cui Asvir Moligal è capofila, intende portare avanti sulla strada che conduce a due obiettivi: l’inserimento della civiltà della transumanza tra i beni patrimonio immateriale Unesco e la valorizzazione della rete tratturale nel Mezzogiorno d’Italia”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp