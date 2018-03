Come la tecnologia ha cambiato il mondo

di Mastroiacovo Emanuela e Madonna Samuele

Oggi nel 2018 la tecnologia sta invadendo il mondo, infatti il cartaceo non viene utilizzato come negli scorsi anni. Basti pensare a due strumenti che stanno cambiando tanti modi di fare: computer e cellulare che vengono utilizzati per fare ricerche di qualsiasi genere. Prima si faceva ricorso a libri, ora basta fare un semplice “clic” per avere tanti risultati. Internet ha dato la possibilità a giovani e non di relazionarsi con tutto il mondo grazie a social network come per esempio Facebook, Instagram, Twitter e tanti altri.

La tecnologia ha portato ad un cambiamento radicale che circa 15 anni fa era impensabile. Oramai su qualsiasi punto di vista essa offre vantaggi: nella medicina attraverso la biotecnologia, nella scuola facilitando ricerche o nel lavoro agevolando i dipendenti.

Insomma oggi la tecnologia è tutto.

