La Sezione di Campobasso e il Gruppo di Termoli presenti al 50° anniversario dell’Anps

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), nata il 30 settembre 1968, celebra, quest’anno, il 50° Anniversario della sua fondazione.

In occasione di tale ricorrenza, sono state previste una serie di iniziative che si svolgeranno a Roma, dal 28 al 30 settembre. L’evento si aprirà alle ore 18.00 del giorno 28 settembre con la deposizione di una corona al Sacrario della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Nella giornata di sabato 29 settembre, alle ore 12.00, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, si terrà l’udienza privata concessa all’Associazione da Sua Santità Papa Francesco.

Domenica 30 settembre, alle ore 11.00, presso il lungomare di Ostia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avrà luogo la tradizionale sfilata delle Sezioni ANPS. A quest’ultimo evento parteciperanno anche la Sezione di Campobasso e il Gruppo di Termoli. Saranno infatti circa 60 gli iscritti che, a bordo di due pullman della Polizia di Stato in partenza dal capoluogo, raggiungeranno Ostia per sfilare alla manifestazione con labari e bandiere, in rappresentanza dell’intera provincia. L’ANPS ha finalità di alto livello etico, punto di collegamento tra gli operatori in congedo e quelli in servizio che vi aderiscono volontariamente. È presente sul territorio nazionale con 170 sezioni e all’estero con due sedi, a Toronto (Canada) e New York (Stati Uniti), e rappresenta più di 30mila soci. L’Associazione è custode del Medagliere della Polizia di Stato, simbolo del sacrificio e della dedizione del personale della Polizia, oltre che dell’impegno per la sicurezza dei cittadini.

Ed è proprio per onorarne il cinquantennale impegno che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha coniato una moneta d’argento, del valore di 5 euro, la cui presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 13 settembre, a Roma, alla presenza del Capo della Polizia. La moneta, ideata e disegnata per l’occasione dall’artista Silvia Petrassi, ha su un lato il logo dell’ANPS con il numero 50 e la scritta “Anniversario” con le date 1968 – 2018, anno di fondazione dell’Associazione e anno di emissione.

Sull’altro, in primo piano, ci sono due figure rappresentative dell’Associazione, in divisa di rappresentanza, e, in secondo piano, la figura di San Michele Arcangelo, il santo protettore della Polizia di Stato, nella particolare raffigurazione di Guido Reni che si trova in un suo dipinto custodito a Roma nella chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione. Sulla destra si trova la “R” identificativa della Zecca di Roma, e, in basso al centro, il valore “5 euro” della moneta, mentre il tutto è sovrastato dalla scritta “Associazione nazionale Polizia di Stato”.

È possibile acquistare la moneta al costo di 38 euro, sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (www.ipzs.it) e presso i punti vendita dell’Istituto a Roma, in Piazza Verdi 1 e Via Principe Umberto 4.