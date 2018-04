LA SEGNALAZIONE – Parcheggi selvaggi in via Trombetta

Volevo segnalare una situazione alquanto vergognosa riguardo il parcheggio selvaggio che, quotidianamente, avviene in via Trombetta a Campobasso. Tutti i giorni, per lavoro, mi trovo a passare in via Trombetta e, mio malgrado, devo assistere quotidianamente ad un parcheggio scellerato con macchine in doppia e tripla fila che rendono, in alcuni casi, impossibile poter uscire con la propria autovettura dai regolari parcheggi presenti dinanzi ai portici. Il bello è che le macchine regolarmente “parcheggiate” in mezzo alla carreggiata non appartengono a persone che devono svolgere servizi di pochi minuti, mi riferisco ad esempio al bar/tabacchi, ma sono parcheggiate addirittura dalla mattina… Quindi diventa anche impossibile riuscire a reperire il proprietario per poter uscire dal parcheggio evitando manovre da stuntman. Purtroppo questa situazione va avanti da anni e non ho mai visto un solo vigile urbano passare di li… mai una multa… cosa che, invece, avviene regolarmente nei parcheggi a pagamento quando, magari, il ticket è scaduto da 5 minuti. Inoltre spesso diventa anche pericoloso poter uscire dal parcheggio in modo sicuro proprio perchè la visuale è nascosta dalle auto in doppia e tripla fila. Detto questo mi auguro che le autorità competenti, che non possono non sapere questa situazione (spesso vedo auto dei vigili urbani passare di li tranquillamente), si adoperino per gestire questo problema.