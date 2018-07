La scrittrice molisana Simonetta Tassinari al Premio Letterario “Il Borgo italiano”

Domani sera, sabato 21 luglio, a Irsina (Matera), località prescelta quest’anno per la cerimonia finale del Premio letterario “Il Borgo italiano”, sarà conferito il premio per il miglior romanzo italiano edito ambientato in un Borgo italiano alla scrittrice molisana Simonetta Tassinari, per il suo “La casa di tutte le guerre”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp