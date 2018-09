La Romagnuolo porta il saluto del Molise al Premier Conte

Con grande orgoglio la rappresentante regionale in seno alla Lega, Aida Romagnuolo, oggi, venerdì 21 settembre, ha portato il saluto della Regione Molise al premier Giuseppe Conte. L’incontro tra la consigliera regionale e il presidente del consiglio dei ministri si è svolto a San Giovanni Rotondo, dove la Romagnuolo è stata ufficialmente invitata dal sindaco Costanzo Cascavilla per le celebrazioni che si stanno svolgendo in onore di San Pio da Pietrelcina. La Romagnuolo e Conte, durante il loro incontro, hanno anche discusso dell’attuale momento politico di grande cambiamento che sta vivendo il Belpaese.