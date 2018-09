La Regione Molise cerca 308 volontari per progetti retribuiti di 12 mesi

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha indetto il bando per la selezione di 308 volontari da avviare nei progetti di servizio civile nella Regione Molise.

Ogni progetto ha la durata di 12 mesi e prevede un compenso mensile di € 433,80.

Il progetto “Orient’Azione” presentato da Scuola e Lavoro prevede l’impiego di 4 volontari che opereranno come “Addetto alla segreteria” e come “Tutor formativo”.

Per candidarsi gli aspiranti volontari devono presentare l’apposita domanda scaricabile dal sito www.scuolaelavoro.info.

Le candidature scadono il 28/09/2018 alle ore 18,00. Ulteriori informazioni (requisiti di accesso, scheda di sintesi del progetto, etc.) sono

reperibili sul sito www.scuolaelavoro.info o presso la segreteria di Scuola e Lavoro, a Termoli in Via XX Settembre n.55 – Tel 0875 702293.