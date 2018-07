La pseudopace fra Eritrea ed Etiopia a chi serve?

L’Italia avrebbe tutto da guadagnare in questa che se fosse reale, sarebbe davvero una bella notizia. Stando a fonti che nei giorni scorsi ne hanno parlato quasi in sordina, sembrerebbe che due ex colonie componenti l’impero dell’Africa orientale italiana, Eritrea ed Etiopia, dopo decenni di guerra portata avanti per i capricci di chi da dietro le quinte ha gestito l’evento, si siano stancate ed abbiano deciso di voltar pagina, mettendo un punto fermo in quell’inutile mattanza. Ma che c’entra l’Italia?

E’ noto che il “Bel Paese” non abbia mai brillato per autonomia decisionale, fatto salvo il “lavoro” della massoneria che però è un ente super partes. Già a proposito del cosiddetto risorgimento ad esempio, molte fonti storiche, più che parlare di risveglio dell’orgoglio italico, attribuiscono il periodo appena citato alle volontà più o meno lecite, più o meno chiare, di stati come l’Inghilterra che, non avendo ottenuti vantaggi e contratti sullo sfruttamento delle miniere di zolfo di Sicilia, equivalenti all’attuale petrolio, si sono vendicati aiutando chi voleva e poi è riuscito ad annientare il regno borbonico, alla stessa stregua di ciò che è accaduto in Libia una decina d’anni fa, quando bisognava estromettere il locale dittatore che non voleva più saperne di farsi mettere i piedi in testa da chi ora cerca di approfittare di una situazione politica, divenuta sempre più incontrollabile.

Tornando al tema, va detto che anche in questo caso l’Inghilterra l’ha fatta da padrona nel destino di due stati che tutto possono vantare, tranne che la possibilità di produrre ricchezze, ora come durante il periodo nel quale ci fu chi, dall’Italia, voleva “portare la Civiltà”. Sì, ma chi partì da qui per conquistare in varie fasi quelle terre e portarne via qualche obelisco per poi restituirlo con tante scuse, oltre ad offendere e gasare gli abitanti di quei luoghi, (con l’iprite, non certo per eccitarli), ed a portarne qui in massa, non è stato in grado di far altro che creare la scusa perché ancora oggi, proprio per colpa di quella guerra della quale i cittadini italiani pagano proni la relativa tassa, in Italia arrivano frotte di eritrei ed etiopi, richiedenti asilo politico ed operanti secondo le proprie volontà, non si sa quanto simili alle Leggi vigenti in questo Stato.

Dunque: l’Italia ha preso e restituito obelischi, ma ha ricevuta e continua a ricevere gente che scappa da casa sua, dove si è combattuta una guerra che si spera finisca al più presto, ma che non necessariamente riporterà in quelle terre chi da lì è scappato ed ora difficilmente lascerà il nostro territorio, ben sapendo che da noi tutto è lecito, mentre a casa propria si dovrebbe tornare sotto una disciplina non gestita, ne gestibile da chi fra i propri confini permette di tutto a tutti, meno che agli autoctoni. In Eritrea ed Etiopia, posto che davvero la notizia data sopra corrisponda a verità, come minimo si dovrà sottostare ai britannici consigli, veri fautori di qualcosa che se portata lì da loro, sicuramente dovrà dar frutti che l’Italia vedrà a proprio favore, solo con un metaforico cannocchiale, i cui effetti di sogno saranno addolciti da più o meno cristiane propagande, ma pagati, come al solito, dall’italico popolo bue, quando andrà a far rifornimento ad autoveicoli che nemmeno l’ex Fabbrica Italiana di Automobili di Torino vuol più produrre, tanto è l’imbarazzo che simili scatolette esportano nel mondo.

Vittorio Venditti

