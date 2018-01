‘La Prova del Cuoco’, il Molise lascia… ma con grandi soddisfazioni

Si conclude l’avventura del Molise all’interno della nota trasmissione televisiva “La Prova del Cuoco”. Dopo aver sbaragliato il Veneto, e dopo essersi imposti sui competitor rappresentanti dell’Umbria, Luca Pennica e Angela D’Angelo, titolari delle ‘Terre del Sacramento’ di Guardialfiera, non sono riusciti, nella puntata andata in onda stamani, ad ottenere i voti virtuali per affermarsi nuovamente nella celebra fascia del programma denominata “il Campanile”. A strappargli, dietro i fornelli, il titolo di campioni in carica è stata la coppia composta da Federico e Gianna, proveniente da Fiume (Veneto) in provincia di Pordenone. Nonostante il responso, a Luca e Angela va il plauso di aver portato e rappresentato, egregiamente, al grande pubblico, l’eccellenza gastronomica molisana. “Non ce l’abbiamo fatta ma è stata un’esperienza meravigliosa. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto e votato” è stato il primo commento a caldo dei cuochi.

